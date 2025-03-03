Самые сильные гарантии безопасности — это сильная украинская армия — Зеленський

Что касается гарантий безопасности, то вопрос: как эту армию обеспечить и тренировкой, и финансированием.

Самые сильные гарантии безопасности — сильная украинская армия, которая имеет достаточно многочисленный состав, чтобы останавливать агрессию России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский 2 марта 2025 года сказал в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

"В том или ином виде речь идет об армии на поле боя, так и в небе, что касается мобильных огневых групп, так же и на море. Мы говорим о полноценной сильной украинской армии", — добавил украинский лидер.

"И по гарантиям безопасности — вопрос: как эту армию обеспечить и тренировкой, и финансированием", — резюмировал украинский президент.

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Напомним, что ранее Зеленский заявил, что прекращение военной поддержки от США станет помощью Путина. По его словам, военная помощь от Соединенных Штатов сейчас продолжает поступать в виде оружия.

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