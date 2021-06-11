"Самые теплые пожелания": Трамп попросил Байдена передать привет Путину

"Удачи Байдену в общении с президентом Путиным", — пожелал Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп попросил нынешнег президента Джо Байдена передать во время встречи президенту России Владимиру Путину и "самые теплые пожелания".
Об этом он написал в сообщении в Telegram, где его канал обозначен предупреждением "фейк"
"Удачи Байдену в общении с президентом Путиным - не засни во время встречи, и, пожалуйста, передай ему мои самые теплые пожелания!", — обратился Трамп к Байдену, ведь во время предвыборной кампании Трамп называл Байдена "сонным Джо".
"Из-за российской мистификации, придуманной и оплаченной демократами и мошенницей Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении - невыгодном положении, которое, тем не менее, было преодолено мной", — добавил Трамп. Также он считает, что по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году США "многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России".
Ранее сообщалось, что среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.
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