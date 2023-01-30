Самые трудоспособные люди сбежали: социолог – о дефиците рабочей силы и падении экономики в РФ

Кроме того, большое количество трудоспособных россиян отправляют на фронт, где погибают.

В России наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы из-за большого количества выехавших из страны, которые сбежали от путинской мобилизации.

Об этом заявил российский журналист, социолог Игорь Яковенко, передает FREEДОМ.

По его словам, большое количество выехавших — это, прежде всего, люди, обладающие какой-то компетенцией. С другой стороны, большое количество трудоспособных россиян направляются на фронт и "ложатся в украинский чернозем".

"И это, ну, казалось бы, не очень большие цифры – там говорят о 100 тыс. потерь примерно. Вроде как по сравнению с миллионами – это немного, но это наиболее трудоспособное население. А миллионы уезжают. То есть на самом деле происходит отток на две стороны: одна часть уезжает на фронт, другая часть уезжает из России. И это наиболее трудоспособные люди. В результате этого происходит в целом серьезное падение экономики", — сказал Яковенко.

Эксперт отметил, что РФ хочет перейти на военные рельсы, но на тех же военных заводах скоро некому будет работать. По его мнению, Яковенко, путинскому режиму не удастся реализовать принцип "Все для фронта, все для победы", по аналогии со сталинским режимом.

"Там была идеология, там был достаточно жесткий контроль всего и всех. Здесь этого нет. Здесь нет, в конечном счете, даже института прописки. То есть есть рынок жилья. Это все за один раз, за одну секунду отменить невозможно. Есть открытые границы", — сказал Яковенко.

Мобилизация в РФ

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. После этого российские мужчины начали массово бежать в соседние страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать. По разным данным, после объявления мобилизации из РФ сбежало почти миллион мужчин. По мнению премьера Ичкерии Ахмеда Закаева, Путин специально разрешил уклонистам скрыться, чтобы избавиться от "протестного электората".

В начале ноября Путин сообщил, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч мужчин.

Украинская разведка, эксперты и западные СМИ предполагают, что диктатор скоро объявит новую волну мобилизации в России. По мнению военного эксперта Олега Жданова, новая волна мобилизации в РФ уже началась.