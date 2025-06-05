Самые жестокие санкции против Кремля: сенатор Грэм предложил важные изменения

Линдси Грэмю / © Associated Press

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Американский законодатель Линдси Грэм призвал Китай помочь Киеву, если он хочет избежать 500-процентных пошлин, и предлагает исключить из законопроекта о санкциях против РФ страны, поддерживающие Украину.

Об этом американское чиновник заявил во время слушаний в Сенате по бюджету на 2026 год, сообщает The Hill .

"Многие страны все еще покупают российскую нефть и газ, но в меньших объемах. Некоторые европейские страны все еще имеют отношения с Россией, но они очень помогают Украине. Поэтому я хочу их освободить от этой пошлины. Я говорю Китаю: если не хочешь иметь 500-процентную пошлину, помоги Украине", - заявил сенатор.

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Отметим, Грэм предложил внести изменения в законопроект о санкциях против РФ, чтобы освободить те страны от 500-процентной пошлины, которые помогают Украине в обороне.

Отмечается, что это будет "плюсом" для европейских стран, которые дальше импортируют российский газ, но оказывают военную поддержку Украине, а также другим партнерам США, которые пытаются балансировать между сохранением связей с Москвой и поддержкой Киева.

"Есть некоторые из наших союзников, которые действительно помогли Украине, но на них повлияет законопроект, они заслужили исключения. Те, кто помог Украине существенно, получат исключения. Другими словами, вы будете стимулировать людей помогать Украине", - подчеркнул Грэм.

Напомним, спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог заявил, что санкции США против Российской Федерации уже подготовлены. Американский Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

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Ранее Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения жесточайших санкций против Кремля. до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде.

Отметим, что американский сенатор Ричард Блюменталь заявлял, что США введут пошлины в 500% на покупателей российской нефти. В частности, для Индии, Китая, "покупающих 70% этих российских продуктов".

Дата публикации 22:16, 30.05.25 Количество просмотров 48 США надоело ждать и уже готовят санкции против России