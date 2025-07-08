Самые жестокие санкции против Кремля: в США озвучили новое заявление

Владимир Путин. / © Associated Press

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект по санкциям против страны-агрессорки России. Речь идет о 500%-ных пошлинах против стран, которые покупают российские товары и финансируют РФ.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

"Ожидаю, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект о санкциях против России, который позволит вводить тарифы и санкции в отношении стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине", - подчеркнул Грэм.

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Политик отмечает, что "весьма ценит" усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине. Впрочем, по его словам, "для этого нужны партнеры, которые готовы это сделать".

"Украина согласилась на прекращение огня и все просьбы о встречах, тогда как Путин продолжает игнорировать мирные усилия. Пора добавить больше инструментов в арсенал президента Трампа, чтобы прекратить войну", - заявил Линдси Грэм.

По его словам, законопроект будет иметь пункт о президентском исключении, чтобы дать Трампу максимальное влияние. Сейчас, говорит Грэм, документ имеет 85 соавторов, но их количество продолжает расти.

Напомним, Грэм рассчитывал на то, что удастся добиться введения санкций против Кремля. до начала саммита "Большой семерки", который состоялся 15-17 июня в Канаде. Впрочем, этого не вышло.

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Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио назвал истинную причину, почему Трамп против санкций в отношении РФ . Да, по его словам, для этого не время еще. Якобы Соединенные Штаты все еще хотят иметь простор для переговоров по мирному соглашению, объясняет американское чиновник.

Заметим, Дональд Трамп упразднил часть санкций против Сирии, что привело к снятию ограничений с ряда российских лиц. В частности, включая «Темпбанк» и «Российский финансовый альянс».

Дата публикации 15:52, 30.06.25 Количество просмотров 3 Евросоюз продлил санкции против России