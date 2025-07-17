Самые жестокие санкции против России: в Сенате США сообщили, когда могут принять законопроекты

Сенат.

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Республиканцы проголосуют за законопроект о санкциях против России, как только президент США Дональд Трамп одобрит этот закон.

Об этом заявил лидер большинства в американском Сенате Джон Тун, сообщает FOX News.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров", - подчеркнул политик.

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Двухпартийный законопроект о санкциях будет направлен против российской экономики и стран, помогающих поддерживать военную машину диктатора России Владимира Путина, покупая дешевую нефть и газ.

Законопроект имеет 85 соавторов в Сенате. Его рассмотрение было приостановлено после того, как Трамп объявил, что будет продавать оружие странам НАТО для дальнейшего распространения в Украине, а также предоставил РФ 50-дневный срок для заключения мира.

"Президент, я думаю, решил действовать односторонне в этом вопросе, как по санкциям, так и по поставкам оружия Украине. Поэтому, я думаю, он понимает, что нужно, чтобы россияне сели за стол переговоров. Мы хотим сотрудничать с ним и быть партнерами в этом вопросе", - пояснил Тун.

По его словам, "Трамп начинает с утверждения, что хочет мира в зонах конфликта по всему миру, но в какой-то момент должны быть рычаги влияния на Россию".

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Заметим, сенаторы взволнованы, что "фюрер" РФ Владимир Путин выиграет от ультиматума Трампа. Они опасаются, что он даст Москве больше времени для получения преимущества в поле боя.

Как сообщалось ранее, инициатор ограничений, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил - он ожидает, что Сенат США будет продвигать двухпартийный законопроект по санкциям против страны-агрессорки. Политик отмечает, что «очень ценит» усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине. Впрочем, по его словам, «для этого нужны партнеры, готовые это сделать».

Дата публикации 17:35, 15.07.25 Количество просмотров 380 Мелания развернула Трампа спиной к Путину? Западная пресса просто взорвалась