Самый болезненный вопрос мира: спецпосланник США рассказал, что до сих пор не согласовали

Стив Виткофф / © Getty Images

Реклама

Соединенные Штаты достигли значительного прогресса в переговорах с Украиной по разработке двусторонних гарантий безопасности. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, во время встреч в Париже сторонам удалось выйти на новый уровень взаимодействия по нескольким стратегическим направлениям, которые должны стать основой для будущего мирного урегулирования.

Об этом он заявил после встречи Коалиции желающих.

Американская сторона отмечает, что фундаментом устоявшегося мира в Украине должны быть не только военные заверения, но и серьезные экономические обязательства. Стив Уиткофф подчеркнул, что разработка этих механизмов продолжается параллельно с обсуждением наиболее сложных политических аспектов конфликта.

Реклама

«Сегодня мы добились значительного прогресса в нескольких важных направлениях работы с украинцами, в частности, в разработке двусторонних гарантий безопасности. Вопрос территорий является одним из самых болезненных», — заявил спецпосланник президента США.

Переговорный процесс во французской столице остается активным и продолжится в ближайшие дни.

«Переговоры с украинской делегацией будут продолжаться и дальше — сегодня и завтра. Американская сторона ожидает дальнейшего позитивного продвижения в ближайшее время», — добавил Уиткофф.

Что известно о встрече в Париже

Сегодня во Франции началась встреча «Коалиции желающих», участие в котором примет президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

К ней присоединились более 30 чиновников из разных стран мира. США представляли посланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании западных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал новую Парижскую декларацию как «очень конкретную», подчеркнув, что она демонстрирует готовность коалиции и европейских государств работать ради достижения мира.

Президент Франции также рассказал об основных договоренностях после встречи.