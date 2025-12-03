- Дата публикации
"Самый опасный человек": бывшая спикер Зеленского откровенно поделилась воспоминаниями об Ермаке
По словам Юлии Мендель, бывший руководитель ОП "был фильтром во власти".
Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказал значительное влияние на главу государства и нередко искажал для него информацию.
Об этом она рассказала в интервью, Радио Свобода .
По словам Мендель, Ермак подавал Зеленскому данные в выгодной для себя форме.
"Он передавал информацию президенту так, как ему было удобно или как он ее интерпретировал", - заявила она.
Она также утверждает, что эксглава ОП иногда блокировала выполнение решений Зеленского.
«Были случаи, когда он звонил по телефону чиновникам и просил не выполнять то, что поручил президент», — рассказала Мендель.
По ее мнению, Ермак фактически контролировал поток решений во власти:
«Через него проходило все. Он был фильтром во власти», — сказала она, добавив, что считает его «самым опасным человеком в нынешней вертикали власти».
«Я сейчас об этом говорю, и мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу и благодарю за то, что жива. Потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек. Это очень опасный человек. И те, кто его знает, это поймут», – сказала Мендель.
Мендель также упомянула ситуацию в 2019 году во время визита украинской делегации в США. По ее словам, тогда Ермак интересовался у одного из американских политических консультантов, "как ему стать президентом страны". По ее мнению, это свидетельствует о его «политических амбициях».
В то же время, она отметила, что даже после отставки Ермак может сохранять влияние на политические процессы в Украине и контакты с правоохранительными структурами.
Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал , что Андрей Ермак в 2024 году отклонил его предложение наладить прямой контакт с Джаредом Кушнером — зятем тогдашнего президента США. По словам Кулебы, после личной встречи с Кушнером, он считал, что такой канал коммуникации мог бы усилить внешнеполитические позиции Украины.
Впрочем, как утверждает эксминистр, Ермак ответил, что «Кушнер не у дел и делать ставку на него не нужно», из-за чего возможное дипломатическое взаимодействие было фактически похоронено. Кулеба подчеркивал, что сейчас этот утраченный контакт имеет особое значение, поскольку Кушнер стал одним из ключевых участников американских переговорных процессов в отношении Украины.