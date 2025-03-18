Самый продолжительный в истории: CNN сообщает первые детали о разговоре Трампа и Путина

Белый дом в скором времени обнародует заявление по итогам телефонного разговора Трампа и Путина.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина стал самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов России и США и прошел "очень хорошо".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на российский источник.

"Разговор Путина с Трампом прошел очень хорошо", — пишет CNN со ссылкой на "российский источник, осведомленный о звонке".

Также добавляют, что этот разговор стал самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов России и США.

Состоявшийся 18 марта разговор между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным длился около двух часов, состоялся на фоне того, что Белый дом настаивал на достижении соглашения о временном прекращении огня, чтобы приостановить войну между Россией и Украиной.

"Результат разговора станет ключевым испытанием того, сможет ли Трамп, во многом имеющий схожие с Путиным взгляды на войну с момента их разговора в прошлом месяце, выполнить свое предвыборное обещание положить конец войне – и окупилось ли его дружелюбие к России", — пишет CNN.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили CNN, что ключевым приоритетом разговора было достижение соглашения по поводу уступок, на которые готова пойти Россия, в том числе готова ли она вывести войска с территории, которую она захватила за последние три года после вторжения в Украину.

Сам Трамп заявил об этом накануне во время разговора с журналистами на борту Air Force One, заявив, что участники переговоров США обсуждали "разделение определенных активов".

"Мы будем говорить о земле, как это было до войны, мы будем говорить об электростанциях", — сказал Трамп.

В Кремле заявили, что Путин готовился к разговору с Трампом, поручив его штабу проработать тезис о позиции России.

Напомним, 18 марта состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина по поводу войны в Украине.

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