Самый страшный сон для США: Жданов рассказал о предполагаемом замысле Вашингтона относительно России

США боятся распада России, это может привести к негативным последствиям для самих американцев.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, США пытаются создать для Кремля неблагоприятные условия, однако такие, чтобы они не привели к распаду России.

Олег Жданов предположил, что у США есть два варианта. Или они пытаются создать такие условия, чтобы в России или произошла смена власти. Или, чтобы экономическая ситуация привела к внутренним колебаниям в стране-агрессорке, но не допустила ее распада.

"Для Штатов, я так понимаю, самый страшный сон – это распад России. Почему? Потому что это может привести к негативным последствиям для самих США", – заметил военный эксперт.

Напомним, представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 4 января заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки. По его словам, цель Вашингтона – помочь Киеву "встать на собственные ноги".

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