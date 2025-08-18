Борис Джонсон / © Associated Press

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал встречу главы США Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске «самым скучным эпизодом» за всю историю международной дипломатии. Однако она была оправдана и ценна, потому что Трамп встретился с реальностью.

«Что ж, это был самый скучный эпизод за всю ничтожную историю международной дипломатии», — сказал он.

«Омерзительное зрелище»

Джонсон подчеркнул, что испытал тошноту от наблюдения за приемом Путина на американской земле и аплодисментами на красной дорожке. Ему скучно было смотреть на улыбку Путина, когда он стал одним из немногих мировых лидеров, приглашенных проехаться на заднем сиденье президентского лимузина. Также было странно слышать, как ему предоставляют американскую платформу для его лжи о причинах войны в Украине — стране, которая в 2014 году, когда он впервые напал на нее, не представляла никакой угрозы для России.

«Слушая его лакомство и изнурительную предсказуемость, с которой он пытался одновременно заинтересоваться и незаметно унизить Дональда Трампа, мне хотелось блевать. Бьюсь об заклад, что вы тоже — и большинство из нас даже не украинцы», — написал Джонсон.

Он призвал:

представить, как это быть одним из этих героев, которые находились под Покровском, борясь за свободу своей страны, и слышать, как президент Соединенных Штатов — капитан команды «Свободный мир» по должности — называет Владимира Путина «боссом»;

подумать о десятках тысяч украинских вдов и сирот, искалеченных, украинских мирных жителей, живущих в ежедневном ужасе от путинских бомб и ракет;

спросить себя, что чувствовали эти люди, когда слышали, как президент США — в определенном смысле главный гарант свободы и демократии в мире — говорит о «фантастических отношениях», которые он имеет с Путиным, диктатором, который пытает их страну уже три с половиной года.

«Это был отвратительный момент, потому что Путин — военный преступник, чья постоянная ложь, сокрытие и агрессия прямо аналогичны Гитлеру», — убежден Джонсон.

Когда в Белом доме говорят о цели «остановить смерть» или «остановить убийства» в Украине, якобы есть вина с обеих сторон, это чушь, считает Джонсон. Ведь кровь каждого россиянина, погибшего в этом конфликте, на руках Путина. Кровь каждого украинца, легшего в борьбе за свою страну, на руках Путина.

«Вся резня и вся трагедия в Украине — это вина одного человека, потому что сейчас не было бы войны, не было бы кровопролития, не было бы катастрофы, если бы не постоянное высокомерие, глупость и фундаментальный просчет Владимира Владимировича Путина», — уверяет он.

Именно поэтому было очень трудно пережить вид Путина, который кичится на саммите на Аляске. Из-за этого событие оказалось удивительно неприятным.

Почему встреча была необходимой

В то же время, как и многие самые неприятные примеры исторической дипломатии, эта встреча была оправданной и даже необходимой.

«Хотя она и вызвала рвоту, Трамп был прав, пытаясь. Он был прав, что встретился с Путиным, поскольку если миллионы украинцев с ужасом наблюдали за реабилитацией российского тирана на красной дорожке, они также наблюдали с надеждой», — заявил Джонсон.

Они надеялись, что, возможно, «легендарный нью-йоркский составитель соглашений! сможет предложить решение, которое положит конец войне. При этом спасет именно свободу, суверенитет и независимость Украины».

Джонсон утверждает, что Дональд Трамп был прав и прав, рискнув, потому что знает, что однажды Путин действительно заключит соглашение. Дело в том, что:

Его позиции в Москве гораздо слабее, чем кажется. Российская экономика начинает скрипеть под тяжестью войны. Безработица растет, как и инфляция и процентные ставки.

Путин увидел, как один из его крупнейших клиентов нефти Индия внезапно и неожиданно пострадал от вторичных санкций Трампа, а Bloomberg сообщает о признаках того, что индийские покупатели углеводородов уже отказываются от России.

Диктатор до сих пор не может и не намерен подавлять дух украинского сопротивления.

«Трамп был стопроцентный прав, чувствуя шанс на мир, и прав, желая его заключить. Он один из тех, кто думает — как и Бенджамин Франклин — что никогда не было хорошей войны или плохого мира, и он тоже прав», — объяснил Джонсон.

Но наблюдателям этого саммита было ясно, что Путин не хочет мира. Ему не подходят условия, которые могли бы принять США и Украину.

Как заметил Джонсон, всякий, кто работал с Трампом и знает его настроения, понимает, что эта встреча не была успешной.

анонсированный обед не состоялся;

не было никакого ожидаемого обсуждения какого-либо нового привлекательного коммерческого партнерства между США и Россией или сотрудничества в Арктике;

саммит внезапно и на несколько часов раньше завершился абсолютно безрезультатной пресс-конференцией, на которой Трамп не отвечал на вопросы прессы;

«Встреча была ценной только в этом смысле: на Аляске Трамп столкнулся с реальностью. Путин принципиально хочет контролировать Украину и снова сделать ее вассальным государством Москвы. Украинцы принципиально хотят быть свободными — и в этом желании они имеют долгосрочную поддержку других западных демократий, и, самое важное, самого трампа, а также дальнейшую роль в дальнейшем, а также Мелании — в первую очередь, и в Мелании. мышления своего мужа», — подчеркнул Джонсон.

Как заметил Джонсон, Трамп обнаружил, что дело не в недвижимости, географии или территории. Дело в судьбе.

«Речь идет о праве украинцев выбирать собственную судьбу как свободной и независимой европейской нации. Это значит, что война не закончится, пока Путин не примет правду: он проиграл битву за судьбу Украины», — заверил политик.

Только когда Путин примет духовную истину, говорит он, очевидный для каждого, кто посещает Украину, у нас будет мир.

«Честно говоря, я сомневаюсь, что Дональд Трамп сегодня будет очень наслаждаться мировыми заголовками. Не думаю, что ему понравится мысль о том, что Путин победил его, что Трамп расстел красную дорожку для изгоя — и потратил много политического капитала — и ничего не получил. Провал на Аляске укрепит, по моему мнению, его растущую убежденность в том, что единственный способ решить эту проблему — это усилить давление на Путина», — объяснил Джонсон.

Никто на самом деле не ожидал, что президент США введет вторичные санкции против стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ. И все-таки он это сделал.

«А как насчет Великобритании? А как насчет Европы? Когда мы наберемся смелости сделать то же самое? Это наш континент. Мы постоянно требуем лидерства от Америки, и все же, когда мы получаем это лидерство, у нас даже не хватает смелости последовать этому примеру», — риторически спросил Джонсон.

Однажды эта война закончится миром, добавил он, защищающий свободу Украины. Но, как сказал Трамп на Аляске, европейцам, во главе с Великобританией, придется взяться за дело.

Напомним, Зеленский готовится к новой встрече с Трампом.

Так, встреча президента Владимира Зеленского в Белом доме может пройти в более конструктивной атмосфере. И это произойдет, если на нем не будет вице-президента США Джей Ди Венса.

По его словам, во время предварительной встречи Зеленского с Дональдом Трампом в феврале Вэнс провоцировал украинского лидера и резко критиковал его перед камерами. В частности, вице-президент сказал: «Выражай слова благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну».