"Санатории" и "базы отдыха": российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в РФ — ISW

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что российское правительство использует различные схемы для депортации украинских детей в Россию.

Об этом пишет ISW.

Этот комментарий, очевидно, преследовал цель опровергнуть обвинение Запада в незаконности этих действий.

В сообщении в Telegram, опубликованном 10 марта, Львова-Белова обвинила Запад в искусственном создании страха депортации и принудительного усыновления украинских детей и заявила, что дети приехали на оккупированные территории Украины и территорию России «добровольно» и могут вернуться к своим семьям.

Львова-Белова признала, что российские власти вывезли детей из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в «санатории» и оздоровительные лагеря в оккупированном Крыму и Краснодарском крае для «отдыха» и защиты от боевых действий, и заявили, что 89 «детей граждан Украины» будут вывезены, чтобы воссоединиться со своими семьями по таким программам в Крыму и Краснодарском крае.

Ранее ISW сообщал о таких схемах вывоза детей из Украины под видом программ отдыха, отмечая, что несколько детей в Краснодарском крае и Крыму были удержаны для принудительного усыновления в российские семьи.

Независимое расследование Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета показало, что из вероятно более 14 700 украинских детей, депортированных в Россию, только 126 вернулись в Украину по состоянию на январь 2023 года.

Утверждение Львовской-Беловой о том, что определенное количество украинских детей возвращают в их семьи, не отрицает тот факт, что подавляющее большинство похищенных детей не возвращается в Украину. ISW продолжает оценивать, что принудительная депортация и усыновление украинских детей является очевидным нарушением Женевской конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него, а также составляющей более широкой кампании этнической чистки.

21 декабря прошлого года Украина вернула из РФ троих детей, депортированных под предлогом "оздоровления".

20 декабря удалось вернуть в Украину вернувшегося подростка, которого кафиры принудительно депортировали. 16-летний Сергей жил вблизи Мариуполя Донецкой области, незадолго до войны он потерял родителей. Россияне насильно вывезли его и многих других детей в Донецк, а затем в РФ. Подросток вернулся на Родину, где у него проживает сестра.

17 декабря в Украину удалось вернуть двух родных братьев – 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила. Их мама также находилась в плену и вернулась на Родину во время так называемого "женского обмена".

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