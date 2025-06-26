Санчес "играл в прятки" с Мерцем: СМИ раскрыли конфликт между лидерами Испании и Германии

Испанский премьер Педро Санчес. / © Associated Press

Первый саммит ЕС для нового канцлера Германии Фридриха Мерца не обошелся без дипломатических холодков — испанский премьер Педро Санчес намеренно избегал контактов с ним. Источники в делегациях говорят о глубоких политических разногласиях, переросших в откровенную рознь.

Как пишет издание El Mundo.

По словам журналистов, в Гааге Санчес сначала дистанцировался от президента США Дональда Трампа, а затем от Мерца. Поведение испанского премьера в прессе окрестили как "игру в прятки". Испанские СМИ прямо указывают, что его действия продиктованы не столько идеологической позицией, сколько страхом потерять политический контроль. "Он действует не по убеждению, а по желанию сохранить власть", - отмечает El Mundo.

Основные разногласия между Берлином и Мадридом возникли в оборонной политике. В отличие от большинства стран НАТО Санчес выступает против повышения военных расходов до 5% от бюджета. Этот шаг считает нецелесообразным на фоне внутренних социальных вызовов.

Дополнительный конфликт вызвала позиция Испании относительно Ближнего Востока. Санчес требует приостановки соглашения об ассоциации ЕС с Израилем, ссылаясь на отчеты о возможных нарушениях прав человека в секторе Газа. В ответ Мерц занял четкую позицию: Германия не поддержит такое решение.

Не сошлись лидеры и во взглядах на миграционную политику. Санчес настаивает на либеральном подходе и открытости к иммиграции, в то время как Берлин поддерживает усиление контроля на внешних границах ЕС. "Мы, испанцы, - дети миграции и не станем родителями ксенофобии", - подчеркнул Санчес в ответ на инициативы по ограничению въезда.

Политическое противостояние между Мадридом и Берлином обостряется и становится все заметнее на европейской арене.

Напомним, на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня также состоялась встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Как сообщил украинский лидер, удалось "охватить все действительно значимые вопросы".