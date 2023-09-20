Санду высказалась о решение Приднестровского конфликта

По ее словам, следует дождаться победы Украины в войне.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что после победы Украины в войне с агрессоркой Россией могут быть созданы геополитические возможности для его разрешения Приднестровского конфликта.

Об этом Санду сказала в интервью France24.

Президент выразил надежду, что Кишинев удастся разрешить этот конфликт мирным путем и присоединиться к ЕС.

"Мы считаем, что когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для разрешения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности", — отметила молдавская президентка.

Она также поблагодарила украинскую армию, которая защищает, в частности Молдову.

Напомним, ранее Санду высказала мнение о том, когда Молдова может присоединиться к ЕС. Так, лидер страны выразила надежду, что ее страна, включая Приднестровье, станет членом Евросоюза к 2030 году.

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