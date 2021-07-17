Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики Молдовы

Санду представила пять основных направлений внешней политики президентства на предстоящие годы.

Президент Молдовы Майя Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики на 2021-2022 годы.

Об этом сообщается на сайте президентуры Республики Молдова.

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Отмечается, что глава государства во время встречи с дипломатическим корпусом представила пять основных направлений внешней политики президентуры на предстоящие годы.

Среди них, в частности, "поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими странами, заинтересованными в безопасности в регионе, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны".

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"Мы пользуемся сейчас большой открытостью со стороны наших внешних партнеров, но нам следует много работать, чтобы оценить это и использовать на благо людей. Мы не можем упустить эту возможность", — подчеркнула Санду.

Она отметила, что президентура также будет усиленно работать над улучшением ситуации в области общественного здоровья на фоне пандемии COVID-19, восстановлением экономики, борьбой с коррупцией и "более активным привлечением Республики Молдова в поиске решений проблем окружающей среды, безопасности и развития на региональном и глобальном уровне".

Как сообщалось, во время парламентских выборов в Молдове партия Санду победила с историческим рекордом.

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