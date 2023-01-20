Санду попросила у союзников системы ПВО для Молдовы: что произошло

Президент отмечает российскую угрозу.
Президент Молдовы Мая Санду просит союзников укрепить возможности противовоздушной обороны государства. По ее словам, Москва пытается дестабилизировать ее страну.
Об этом Санду сказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Reuters.
"Мы понимаем, что Украина является приоритетом, но мы также надеемся получить немного", — заявила президент.
Она подчеркнула, что военный бюджет страны был увеличен. Молдавское правительство ведет переговоры с ЕС и другими союзниками по системам ПВО.
Лидер страны подчеркнула, что РФ пытается использовать свое влияние на сепаратистское движение в "Приднестровье", чтобы дестабилизировать остальную страну. Впрочем, заметила Санду, подобные усилия Кремлю пока не удались.
"Россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы в Молдове и пророссийские партии с целью свергнуть правительство, парламент и президентство, и это не значит, что она сдалась, но пока нам удалось сохранить стабильность", — говорит президент.
Ракеты на территории Молдовы.
14 января 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Впоследствии в Молдове пограничный патруль обнаружил обломки ракеты в Бричанском районе, граничащей с Украиной. Также о находке сообщили в МВД Молдовы.
Также 5 декабря возле города Бричень также упала ракета. Ее остатки во фруктовом саду обнаружил молдавский пограничник.
В ходе обстрелов Украины 31 октября в Молдове упала ракета, сбитая зенитной системой. Произошло северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной.
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