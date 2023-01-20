Санду попросила у союзников системы ПВО для Молдовы: что произошло

Президент Молдовы Мая Санду просит союзников укрепить возможности противовоздушной обороны государства. По ее словам, Москва пытается дестабилизировать ее страну.

Об этом Санду сказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Reuters.

"Мы понимаем, что Украина является приоритетом, но мы также надеемся получить немного", — заявила президент.

Она подчеркнула, что военный бюджет страны был увеличен. Молдавское правительство ведет переговоры с ЕС и другими союзниками по системам ПВО.

Лидер страны подчеркнула, что РФ пытается использовать свое влияние на сепаратистское движение в "Приднестровье", чтобы дестабилизировать остальную страну. Впрочем, заметила Санду, подобные усилия Кремлю пока не удались.

"Россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы в Молдове и пророссийские партии с целью свергнуть правительство, парламент и президентство, и это не значит, что она сдалась, но пока нам удалось сохранить стабильность", — говорит президент.

Ракеты на территории Молдовы.

14 января 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Впоследствии в Молдове пограничный патруль обнаружил обломки ракеты в Бричанском районе, граничащей с Украиной. Также о находке сообщили в МВД Молдовы.

Также 5 декабря возле города Бричень также упала ракета. Ее остатки во фруктовом саду обнаружил молдавский пограничник.

В ходе обстрелов Украины 31 октября в Молдове упала ракета, сбитая зенитной системой. Произошло северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной.

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