Санду сообщила, когда Молдова сможет отказаться от российских энергоносителей

По ее словам, страна практически не зависит от российского газа.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна способна за два года достичь энергетической независимости от страны-агрессора России.

Об этом глава государства сказала на канале Moldova 1.

По ее словам, в вопросах поставок газа Молдова уже "практически независима" от Москвы. Санду отметила, что полная энергонезависимость от России станет возможна через два года, когда будет закончено строительство магистральной линии электропередач Кишинев-Вулканешты. Эта линия позволит объединить энергосистемы Молдовы и Румынии.

Президент подчеркнула, что для Кишинева важны инвестиции в возобновляемую энергетику и энергоэффективность. Именно это будет способствовать усилению рычагов регулирования приднестровского конфликта.

"Я думаю, что с энергетической стороны тот факт, что мы наращиваем эту независимость и в какой-то момент вообще перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе в этом процессе урегулирования приднестровского конфликта", — сказала президент Санду.

Напомним, ранее президент Молдовы заявила, что Кремль пытается всеми силами сменить власть в ее стране на пророссийскую, чтобы использовать страну как плацдарм в войне против Украины, как Кремль сейчас использует Беларусь. У власти есть доказательства того, как российские спецслужбы планировали свергнуть нынешнюю власть в Молдове.

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