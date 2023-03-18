Санду в очередной раз осудила войну Кремля в Украине: "Молдова никогда не будет на стороне убийц"

Лидер добавила, что Кишинев заявлял о попытках России вмешаться во внутренние дела ее страны.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна никогда не будет "на стороне убийц". Именно поэтому Кишинев поддерживает и дальше будет поддерживать Украину.

Об этом Санду сказала в интервью телеканалу Moldova 1.

"Молдоване никогда не были и не будут на стороне убийц. Мы осудили агрессию России против Украины с первого дня войны", — отметила президент.

По словам молдавского лидера, Кишинев заявлял о попытках Кремля свергнуть конституционный строй в Молдове.

"Когда у нас появились убедительные доказательства того, что они (РФ – Ред.) пытаются свергнуть власть в Кишиневе, демократически избранную гражданами Молдовы, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы наш народ знал, кто наши друзья, а кто наши враги ", – заметила она.

Президент подчеркнула, что ее страна ищет ресурсы для своего развития в Румынии, ЕС, США и Японии. Кремль стране не помогает.

"Сколько денег пришло из Кремля на ремонт детских садов, школ и больниц? Никакой копейки не пришло. Вот откуда происходит шантаж и война", — заявила Санду.

Напомним, Майя Санду заявляла, что не видит опасности войны в Молдове, пока Украина сдерживает агрессию России. Однако Москва все еще пытается дестабилизировать ситуацию в ее стране. также президент Молдовы выразила свою поддержку украинскому народу.

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