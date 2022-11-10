Санду высказалась о том, что поможет восстановить полноценный мир в Украине

Война РФ в Украине также принесла много вреда Молдове.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что восстановление полноценного мира в Украине будет только тогда, когда российская армия полностью покинет территорию страны.

Об этом она заявила во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Санду отмечает, что необходимо прилагать еще больше усилий на глобальном уровне, чтобы РФ покинула украинские территории.

"Мы убеждены, что необходимо больше усилий, единства и солидарности на глобальном уровне, чтобы заставить Россию покинуть Украину. Только в таком случае мир может быть восстановлен", — отметила она.

Президент Молдовы говорит, что война РФ в Украине также принесла много вреда Молдове. В частности, страна столкнулась с энергетическим кризисом, в котором энергоресурсы используются как оружие. "Эта энергетическая война" происходит не только в ее Молдавии.

Санду говорит, что мир в Украине важен для благосостояния всего континента. "Война принесла в Молдову огромный экономический и социальный ущерб, который испытывает каждый гражданин", — объяснила Санду.

Как сообщалось, в Молдавии сторонники пророссийской партии устраивают антиправительственные протесты. Опасаясь симпатики украинцам от жителей Молдовы, Москва хочет максимально использовать социальное недовольство людей: из-за экономики склонить правительство Молдовы на свою сторону.

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