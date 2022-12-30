Санду заявила о невозможности отношений с Россией: "Государство, которое убивает своих соседей"

По ее словам, незачем обсуждать с Кремлем.

Президент Молдовы Мая Санду заявила о невозможности поддерживать конструктивные отношения с агрессором Россией после ее действий в Украине.

Об этом лидер страны сказала во время телеэфира, пишет Newsmaker.

Санду, отвечая на вопрос о возможных встречах с представителями российских властей, отметила, что "нечего обсуждать со страной-агрессором".

"К сожалению, такими инструментами работает Россия — угрозы, попытки запугивания других стран… Когда мы пришли к власти, мы заявили, что стремимся к конструктивным отношениям с Россией. После того, как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?", – отметила Санду.

Напомним, ранее в МИД РФ обвинили Маю Санду в притеснении русскоязычных". Так, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова прокомментировала новый Кодекс о выборах в Молдове. Мол, он "приведет к ограничению прав русскоязычного населения".

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