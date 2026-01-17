Санитарный самолет из Грозного приземлился во Внуково: предполагают, что на борту мог быть сын Кадырова

Сын Кадырова / © из соцсетей

В московском аэропорту Внуково ночью приземлился «самолет-госпиталь» МЧС РФ, вылетевший из Грозного после сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова — сына главы Чечни Рамзана Кадырова .

По данным FlightRadar, санитарный борт Ан-148-100-ЭМ МЧС России прибыл во Внуково в 01:10 по московскому времени. Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Они обращают внимание, что вылет из Грозного произошел после сообщений о ДТП, в котором якобы мог пострадать Адам Кадыров.

Также журналисты отмечают: вслед за санитарным самолетом в Москву вылетел Airbus с бортовым номером RA-73417 компании «РусДжет». По утверждению Важных историй, этот борт связывают с бизнесменом и эксдепутатом Евгением Туголуковым, а сам Рамзан Кадыров, как утверждается, регулярно пользовался им для перелетов в ОАЭ.

В то же время официального подтверждения, что Адам Кадыров находился на борту санитарного самолета, пока нет.

Позже стало известно, что санитарный вертолёт приземлился на крышу Боткинской больницы. Вокруг дежурит полиция.

В прошлом году Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына Адама куратором МВД по республике , и теперь все силовики региона подчиняются ему.

Напомним, из-за тяжелого состояния здоровья ставленника Кремля Рамзана Кадырова в российской республике Чечне назревает борьба за престолонаследие. По сообщениям источников, близких к украинской разведке, 49-летний Кадыров страдает острым панкреатическим некрозом и проблемами с почками. В последний раз его публично видели больше недели назад — он был истощен и передвигался с помощью других.