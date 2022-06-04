"Санкции должны быть еще более жесткими": ЕС начал работать над седьмым пакетом ограничений против России

"Санкции должны быть еще более жесткими": ЕС начал работать над седьмым пакетом ограничений против России

Европейский Союз начал работу над седьмым пакетом санкции против России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину. В частности, ограничения будут касаться российского газа.

ЕС также работает над возможной конфискацией активов России в Европе, а не только над их замораживанием.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в интервью PAP.

"Санкции должны быть еще жестче — в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о "Газпромбанке", который используется Россией в ее промышленности", — сказал замминистра.

Яблонский отметил необходимость введения эмбарго на технологии, которые РФ может поставлять и использовать в своей промышленности.

Замглавы польского МИД также отметил, что необходимо конфисковать российские активы в Европе, а не просто заморозить их. По его словам, работы по этому вопросу уже ведутся.

Напомним, 3 июня послы ЕС утвердили шестой санкционный пакет против России и ввели санкции против Беларуси за поддержку войны против Украины.

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