Санкции на завершающей стадии: Кулеба обсудил с Блинкеном сдерживание агрессии России

Санкции на завершающей стадии: Кулеба обсудил с Блинкеном сдерживание агрессии России

Подготовка "скоординированных евроатлантических санкций" против России находится на завершающем этапе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил дальнейшие шаги по сдерживанию агрессивных намерений России.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в воплощении стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии", — говорится в сообщении.

Стороны отметили прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против России и выходе этой работы на завершающий этап.

Блинкен и Кулеба обсудили переговоры в Нормандском формате. Они призвали РФ к конструктивной позиции в последующих раундах переговоров.

В завершение глава МИД поблагодарил за беспрецедентную военную помощь от США. В свою очередь госсекретарь подтвердил, что администрация Байдена работает над предоставлением дополнительной помощи США для усиления экономики Украины на фоне российской угрозы.

Напомним, что Британия обещает ввести " жесточайшие" санкции против друзей-олигархов Путина.

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