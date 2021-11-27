Санкции, остановка военной помощи или укрепление обороноспособности Украины: США изучают, как реагировать на действия РФ

Санкции, остановка военной помощи или укрепление обороноспособности Украины: США изучают, как реагировать на действия РФ

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой.

Администрация президента США Джо Байдена хочет использовать встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы сосредоточиться на том, как Альянс должен реагировать действия России возле границ с Украиной.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

СМИ сообщает, что подготовка к встрече проходит на фоне дебатов в рядах альянса о том, какие меры в отношении возможной российской агрессии могут быть приняты, поскольку Москва сосредотачивает войска вблизи Украины. В то это время члены НАТО считают важным сохранять политические каналы открытыми для общения с Россией.

Альянс будет учитывать и информацию о том, что президент Украины предупредил в пятницу о возможной попытке государственного переворота в стране при поддержке Москвы.

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что США глубоко обеспокоены крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. США рассматривают целый ряд вариантов и хотят использовать встречу глав МИД стран НАТО для обсуждения того, как альянс может действовать сообща.

"Есть набор инструментов, который включает в себя целый ряд опций. Мы начнем разговор о том, какие варианты находятся на столе переговоров и что НАТО, как альянс, хотел бы делать совместно", - заявила Донфрид.

Варианты действий, по информации издания, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

"Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине, заявили официальные лица", - говорится в тексте публикации.

В ней отмечается, что администрация Байдена также рассматривает возможность участия в "Минском процессе". Разнообразие вариантов отражает возможные более широкие дебаты по поводу политики в отношении России в администрации Байдена.

По заявлениям источников издания, Пентагон и Госдепартамент считают важными усиления сдерживания, а Белый дом ищет пути поддержания стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, поскольку Вашингтон сосредоточен на Китае и внутренних проблемах.

Напомним, что ранее сообщалось, что НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России.

Ранее в ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России.

Напомним, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.

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