Санкции против олигархов РФ никогда не отменят, а Абрамович не вернется в Великобританию — Лиз Трасс

Санкции против олигархов РФ никогда не отменят, а Абрамович не вернется в Великобританию — Лиз Трасс

Олигархическая верхушка России поспособствовала войне с Украиной.

Введенные санкции против российских олигархов никогда не будут сняты.

Об главе МИД Британии Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times.

Она подчеркнула, что российские олигархи поспособствовали войне с Украиной, поскольку не повлияли на Владимира Путина.

"Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает. На его руках кровь", – сказала Трасс.

По ее словам, российский олигарх Роман Абрамович уже не сможет вернуться в Великобританию.

Напомним, Великобритания ввела санкции против 386 депутатов РФ, поддержавших вторжение в Украину.

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