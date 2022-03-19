Санкции против олигархов РФ никогда не отменят, а Абрамович не вернется в Великобританию — Лиз Трасс

Олигархическая верхушка России поспособствовала войне с Украиной.
Введенные санкции против российских олигархов никогда не будут сняты.
Об главе МИД Британии Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times.
Она подчеркнула, что российские олигархи поспособствовали войне с Украиной, поскольку не повлияли на Владимира Путина.
"Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает. На его руках кровь", – сказала Трасс.
По ее словам, российский олигарх Роман Абрамович уже не сможет вернуться в Великобританию.
Напомним, Великобритания ввела санкции против 386 депутатов РФ, поддержавших вторжение в Украину.
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