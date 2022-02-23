Санкции против РФ и право на огнестрельное оружие: что в повестке дня Рады 23 февраля

Санкции против РФ и право на огнестрельное оружие: что в повестке дня Рады 23 февраля

Заседание начнется в 10.00.

Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада рассмотрит вопрос внесения на рассмотрение СНБО вопроса о введении санкций против депутатов Государственной Думы России, поддержавших признание независимости так называемых "Л/ДНР".

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Так, согласно повестке дня, сегодня парламентарии также рассмотрят проект постановления о заявлении ВР в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации и законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Среди прочего – законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по определенным вопросам управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

В ответ на такие действия Кремля против РФ США, Великобританией, ЕС, Японией и Канадой были введены санкции.

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