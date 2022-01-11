"Санкции против РФ не действуют": в США и Британии не верят, что новые ограничения сдержат Путина

"Санкции против РФ не действуют": в США и Британии не верят, что новые ограничения сдержат Путина

Эксперты из США и Великобритании скептически отреагировали на информацию о возможности введения новых санкций против России.

Эксперты из США и Британии считают, что введение новых санкций против России не поможет в решении напряженности из-за Украины.

Об этом заявили бывший посол Британии в России Тони Брентон и эксперт по внешней политике Джорджтаунского университета (Вашингтон) Анджела Стент, информирует CNBC.

"Санкции против России не действуют. Кремль становится еще более упрямым", — считает Брентон.

Также читайте Танки и бронемашины: Россия начала военные учения у украинской границы

Бывший посол Британии отмечает, что и Россия и США хотят избежать военного столкновения. Он сказал, что Россия слабее, но хочет, чтобы ее интересы учитывались. По словам Брентона, Джо Байден считает основным противником США не Россию, а Китай.

"Втянуться в серьезное противостояние с Россией на самом деле означает усложнить дело с Китаем ", — сказал он.

Анджела Стент согласилась, что угроза введения санкций не отпугивает Россию, хотя предложенные карательные меры достаточно серьезны, и, в частности, повлияют на экспорт технологий и доступ банков к международной финансовой системе.

"Если президент России Владимир Путин решит вторгнуться в Украину, я не уверена, что перспектива этих санкций его удержит", — считает Стент.

По словам эксперта, российское вторжение в Украину все еще может произойти. Она оценивает возможность вторжения "50 на 50" и добавляет, что это может быть "более ограниченное вторжение", а не массовое.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

После встречи первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины.

Читайте также: