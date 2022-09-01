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Санкции против РФ останутся в силе и зимой, даже если немцы выйдут на протесты — Бербок

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Санкции против РФ останутся в силе и зимой, даже если немцы выйдут на протесты — Бербок

Фото: Associated Press

Бербок пообещала украинцам поддержку до конца войны – "столько, сколько потребуется".

Санкции против страны-агрессора России останутся в силе, даже если в Германии начнутся протесты из-за повышения цен на электроэнергию.

В этом заверила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая 31 августа на Forum 2000 в Праге.

По ее словам, зимой в стране могут начаться протесты из-за повышения цен на энергоносители. Но даже в таком случае санкции против РФ не будут отменены, подчеркнула Бербок.

"Люди выйдут на улицы и скажут: "Мы не можем оплатить счета за электричество". А я скажу: "Да, я знаю, и мы вам поможем социальными мероприятиями". Но я не хочу говорить: "Хорошо, тогда мы прекращаем санкции против России". Мы поддерживаем Украину, а это значит, что санкции останутся в силе и зимой", – отметила глава МИД Германии.

Напомним, ранее Бербок предупредила, что Украине и следующим летом может потребоваться новое оружие.

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