Санкции против России будут продолжаться, пока будет продолжаться агрессия против Украины — Бербок

Германия не откажется от санкций в отношении России, пока эта страна будет продолжать агрессию против Украины.

Об этом заявила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет Укринформ.

«Отменим ли мы санкции? Нет. Пока эта агрессивная война России не будет завершена», – заявила министр.

Россия нарушила Хартию ООН, она блокирует работу Совбеза, напомнила глава МИД. Она назвала РФ страной, которая не только не придерживается своих международных обязательств, но и разрушает Хартию ООН с помощью бомб и ракет.

Министерство поблагодарило благодарность тех стран, которые поддерживают санкции, даже в случаях, когда они зависимы от России. Сейчас речь идет прежде всего о том, чтобы обеспечить соблюдение санкций и сделать невозможным их обхождение, отметила она.

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Она в то же время выразила удовлетворение, что во время встречи в Японии глав дипломатических ведомств «G7», которую она посетила после визита в Китай, удалось согласовать заявление с четкими словами и месседжами, подтверждающими поддержку Украины, пока это потребуется: экономическое, финансовое, гуманитарное, а также военную. Бербок подтвердила, что тема гарантий безопасности для Украины также обсуждалась во время встречи глав МИД G7, но не удалась ни одной конкретики.

«Год назад мы все надеялись, что мир скоро наступит. К сожалению, было по-другому – несмотря на интенсивные миротворческие усилия с нашей стороны, со стороны наших европейских друзей, со стороны практически всего мира», — резюмировала глава МИД.

Между тем, Соединенные Штаты вводят новые санкции против страны-агрессорки. Они будут касаться более 120 компаний и физических лиц, связанных, в частности, с "Росатомом".

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