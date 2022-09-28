Санкции против России: Еврокомиссия объявила предложения к восьмому пакету

Еврокомиссия представила предложения по восьмому пакету санкций против России из-за ее вторжения в Украину и проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях.

В частности, ЕК предлагает установить новый запрет на импорт российской продукции. Это лишит Россию доходов в 7,5 млрд евро.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на брифинге в Брюсселе 28 сентября.

Комментируя фейковые референдумы оккупантов в Украине, чиновница сказала, что на прошлой неделе Россия пошла на новую эскалацию войны.

"Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях – это незаконная попытка забрать земли и сменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерным оружием – следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем псевдореферендумы и какую-либо аннексию в Украине, и намерены сделать так, чтобы Кремль заплатил", – заявила фон дер Ляйен.

Что предлагается внести в восьмой пакет санкций против РФ:

Новый запрет на импорт российской продукции, что лишит страну доходов в 7,5 млрд евро.

Расширить список продукции, которая не может экспортироваться в Россию. Речь идет в частности о дополнительных материалах для авиации и электронных компонентах, а также специфических химических соединениях.

Запретить дополнительные услуги России и запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в государственных российских компаниях.

Предложена юридическая основа для введения предела цен на российскую нефть.

Цены на нефть

Глава Еврокомиссия напомнила, что ранее Евросоюз уже согласился с 15 декабря запретить доставляемую морем российскую нефть. Тем не менее, развивающимся странам нужна нефть по низким ценам, добавила фон дер Ляйен. По ее словам, поэтому страны "Большой семерки" достигли принципиальной договоренности об ограничении цен.

"Этот предел цен снизит доходы России с одной стороны, а с другой – будет способствовать стабильности мирового энергетического рынка", – сказала чиновница.

Планируется также ввести новую категорию санкций для лиц, помогающих обходить наложенные на Россию ограничения.

"Например, люди, которые покупают товары в ЕС, везут в третьи страны, а затем в Россию. Они могут сами стать объектом санкций", – объяснила президент Еврокомиссии.

Она также сообщила, что ЕС расширит списки ограничений и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационных властей в четырех областях Украины, где состоялись псефдореферендумы.

Что говорят у Зеленского

На предложения Еврокомиссии уже отреагировали в Офисе президента Украины. Так, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что важно работать более эффективно с внедрением ограничения цены на российскую нефть.

"Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро, ввести новые экспортные ограничения, а также запретить европейским гражданам занимать руководящие должности в госкомпаниях России. Что ж, хорошо. Но также важно работать эффективнее с внедрением ограничения цены на российскую нефть", – говорится в сообщении главы ОП в Сети.

Напомним, США планируют вынести на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию, осуждающую фейковые референдумы.

Будет ли принимать ЕС российских потенциальных дизертиров

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