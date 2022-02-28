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Санкции против России и безумное падение рубля: пять главных новостей за ночь

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Санкции против России и безумное падение рубля: пять главных новостей за ночь

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей за ночь 28 февраля:

  • В понедельник, 28 февраля, начала действовать очередная порция санкции Евросоюза против России – потому, что она пошла войной против Украины. Читать дальше –>
  • Финансисты один за другим прогнозируют обвал рубля уже в понедельник, 28 февраля, когда откроются торги. Называют и 200, и 300 рублей за доллар .
  • Вечером 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский по телефону переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Читать дальше –>
  • "Сделаем их вместе": на фоне сообщений о поступлении колонн кафиров с севера Украины, в терробороне призывают к организованному сопротивлению гражданского населения. Читать дальше –>
  • Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российские военные, убивающие людей и разрушающие города в Украине, будут привлечены к ответственности, все их действия документируются. Читать дальше –>

Под Гадячем на Полтавщине в реке утонул российский танк

Под Гадячем на Полтавщине в реке утонул российский танк

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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