Санкции против России и встречи Кулебы в США: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США продолжат эскалировать санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Читать дальше –>
- Канада озвучила информацию о новом пакете санкций против России в связи с признанием ею "независимости" так называемых "ЛДНР". Читать дальше –>
- Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также "республик" Донбасса, ряд санкций. Читать дальше –>
- В ходе визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Украины обсудил дальнейшее практическое укрепление обороноспособности нашего государства с министром обороны США Ллойдом Остином. Читать дальше –>
- Для развития контактов между президентами Украины и США президент Джозеф Байден принял в Белом доме министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Читать дальше –>