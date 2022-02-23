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Санкции против России и встречи Кулебы в США: пять новостей, которые вы могли проспать

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Санкции против России и встречи Кулебы в США: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • США продолжат эскалировать санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Читать дальше –>
  • Канада озвучила информацию о новом пакете санкций против России в связи с признанием ею "независимости" так называемых "ЛДНР". Читать дальше –>
  • Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также "республик" Донбасса, ряд санкций. Читать дальше –>
  • В ходе визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Украины обсудил дальнейшее практическое укрепление обороноспособности нашего государства с министром обороны США Ллойдом Остином. Читать дальше –>
  • Для развития контактов между президентами Украины и США президент Джозеф Байден принял в Белом доме министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Читать дальше –>

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