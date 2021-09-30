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Санкции против "Северного потока-2" и приостановлении опеки над Бритни Спирс: пять новостей, которые вы могли проспать

Санкции против "Северного потока-2" и приостановлении опеки над Бритни Спирс: пять новостей, которые вы могли проспать

gazprom.ru

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт заявил, что США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре. Читать дальше ->
  • Американский суд постановил, что отец Бритни Спирс больше не его опекун. Читать дальше ->
  • YouTube будет удалять весь контент, который распространяет любую дезинформацию об одобренной в мире вакцину от коронавируса. Читать дальше ->
  • МВД Польши разослало почти 31 тысяч смс на мобильные телефоны нелегалов, которые пытаются проникнуть в страну. Читать дальше ->
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что покупка в РФ систем противовоздушной С-400 была обусловлена отказом США поставить зенитные ракетные комплексы Patriot. Читать дальше ->

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