Санкции против "Северного потока-2" и приостановлении опеки над Бритни Спирс: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт заявил, что США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре. Читать дальше ->
- Американский суд постановил, что отец Бритни Спирс больше не его опекун. Читать дальше ->
- YouTube будет удалять весь контент, который распространяет любую дезинформацию об одобренной в мире вакцину от коронавируса. Читать дальше ->
- МВД Польши разослало почти 31 тысяч смс на мобильные телефоны нелегалов, которые пытаются проникнуть в страну. Читать дальше ->
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что покупка в РФ систем противовоздушной С-400 была обусловлена отказом США поставить зенитные ракетные комплексы Patriot. Читать дальше ->