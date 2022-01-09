Санкции США могут затронуть поставки ноутбуков и смартфонов в Россию — NYT

Администрация Байдена готовит санкции на случай вторжения РФ в Украину.
Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов Америки могут затронуть не только оборонный сектор, но и потребительскую электронику.
Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание The New York Times.
Администрация президента Джо Байдена совместно с союзниками готовит новый пакет санкций против России на случай вторжения в Украину. Отмечается, что вероятные санкции вступят в силу через несколько часов после пересечения российскими войсками границы Украины.
NYT пишет, что в течение последних дней США обсуждали с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных банковских и платежных систем, введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей. Санкции, прежде всего, могут быть нацелены на российскую промышленность и экономику.
"Технологические санкции будут касаться некоторых любимых Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, являющихся основными источниками доходов для российского правительства", — говорится в материале.
Что касается электроники, то ограничения выходят далеко за пределы запрета на продажу компьютерных чипов. Дополнительно американское Министерство торговли может издать постановление, фактически запретившее экспорт в Россию любых потребительских товаров: от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин. Речь идет не только о тех, которые разработали в Штатах, но и имеющих детали американского производства.
"Это касается не только американских производителей, но и европейских, южнокорейских и других иностранных производителей, использующих американские чипы или программное обеспечение", — сообщает The New York Times.
Как сообщалось, издание Bloomberg писало, что в Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность введения санкций против финансовой системы России. Отмечается, что эмбарго может быть наложено на поставку американских оборонных технологий.
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