Санкции США против России: Байден заявил, что будет защищать энергоснабжение от срывов

Санкции США против России: Байден заявил, что будет защищать энергоснабжение от срывов

Президент сказал, что хочет ограничить влияние на американцев от действий "Газпрома".

Президент США Джо Байден пообещал делать все, чтобы боль от американских санкций против России испытала именно экономика РФ, в том числе – защищать от срывов энергоснабжение.

Об этом американский лидер заявил во время своего выступления по поводу ситуации в Украине во вторник, 22 февраля.

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"В нашем ответе (санкциях против РФ – ред.) мы используем все инструменты для того, чтобы оградить американских потребителей, бизнес от роста цен. Как я и говорил на прошлой неделе, защита демократии требует затрат, даже от нас, хотя мы остаемся дома. И я буду прилагать все усилия, чтобы боль от санкций испытала именно российская экономика, а не мы", – сказал Байден.

"Я буду защищать энергоснабжение от срывов. Мы будем координировать действия с производителями энергоресурсов, с потребителями и будем обеспечивать стабильность мировых энергоснабжений. Я хочу ограничить влияние на американцев от действий "Газпрома", — добавил президент США.

Напомним, Байден также заявил, что США продолжат оказывать Украине оборонную помощь и могут разместить свои войска в Литве, Латвии и Эстонии.