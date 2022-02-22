Санкции США против России и последние возможности дипломатии: главное из выступления Байдена

Санкции США против России и последние возможности дипломатии: главное из выступления Байдена

Соединенные Штаты вводят санкции против России из-за ее агрессии против Украины.

Во время выступления 22 февраля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против России из-за ее военной агрессии против Украины, а также признания "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".

В то же время Байден отметил, что еще остается возможность разрешить ситуацию по дипломатическому пути и не начинать полномасштабную войну.

Санкции США против России и главные заявления Джо Байдена 22 февраля:

"Путин признал два региона Украины как независимые. Он сказал, что это суверенные территории. То есть, что он объявил – на самом деле Россия отрезает себе часть Украины. Он объявил о размещении российских сил и сейчас говорит, что эти российские силы еще глубже будут заходить в эти территории. И это попытка обосновать захват новых территорий".

"Первый пакет санкций в ответ на действия России. Это скоординировано с нашими союзниками и партнерами. Мы будем проводить эскалацию, если Россия проводит эскалацию. Полностью заблокированы два банка (ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк)".

"Санкции против суверенного долга России. Это значит, что Россия не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями на рынках".

"С завтрашнего дня (23 февраля — ред.) мы вводим санкции против российских элит и их семей. Они участвуют в корпуциональной политике и должны страдать также".

"Северный поток-2" не будет продвигаться".

"В нашем ответе (санкциях против РФ – ред.) мы используем все инструменты для того, чтобы оградить американских потребителей, бизнес от роста цен. Как я и говорил на прошлой неделе, защита демократии требует затрат, даже от нас, хотя мы остаемся дома. И я буду прилагать все усилия, чтобы боль от санкций испытала именно российская экономика, а не мы".

"Я буду защищать энергоснабжение от срывов. Мы будем координировать действия с производителями энергоресурсов, с потребителями и обеспечивать стабильность мировых энергоснабжений. Я хочу ограничить влияние на американцев от действий "Газпрома".

"Соединенные Штаты продолжат оказывать оборонную помощь Украине. Мы будем укреплять наших союзников по НАТО. Если Россия не выведет свои войска из Беларуси, я дам разрешение нашим войскам в Европе укрепить Эстонию, Латвию, Литву. Это оборонные шаги с нашей стороны. США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО".

"Мы готовились с нашими союзниками по НАТО, чтобы подготовить этот ответ. Мы месяцами говорим, что мы будем действовать вместе, если Россия будет делать движения против Украины и здесь нет сомнений".

США рассматривают действия России как начало вторжения в Украину и обещают ввести пакет санкций

Напомним: