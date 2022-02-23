Санкции США против России: почему в список попали трое сыновей российских чиновников и кто они такие

Санкции США против России: почему в список попали трое сыновей российских чиновников и кто они такие

Санкции ввели из-за российской агрессии против Украины и политической коррупции в РФ.

В новый санкционный список США включили сыновей троих российских чиновников. Все они из окружения президента РФ Владимира Путина и причастны к политической коррупции в стране.

Официальный перечень опубликовало Министерство финансов США.

"Приближенные к Путину элиты продолжают использовать свою близость к российскому президенту, чтобы грабить российское государство, обогатиться и поднять членов своих семей на одни из самых высоких властных должностей в стране за счет российского народа. Санкционированные олигархи использовали членов семьи для перемещения активов и сокрытия своего большого багатства. Следующие санкции нацелены на влиятельных россиян из ближайшего окружения Путина, которые, как считается, причастны к клептократии российского режима и членам их семей", — говорится в сообщении.

США заблокировали все средства, имущество, компании (более 50% собственности), принадлежащие санкционным лицам на территории Соединенных Штатов. Американцам также запрещено предоставлять этим лицам какие-либо средства, товары или услуги.

Денис Бортников

Отец Дениса – Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности РФ. Санкции США против отца были введены в марте 2021 года.

Его сын Денис является заместителем президента российского государственного финансового учреждения ПАО "Банк ВТБ" и председателем правления "Банка ВТБ".

Петр Фрадков

Отец Петра – Михаил Фрадков, бывший премьер-министр России и экс-директор Службы внешней разведки РФ. Отец под санкциями – с апреля 2018 года.

Петр Фрадков является председателем и генеральным директором Промсвязьбанка (ПСБ). С 2018 года Петр работает над превращением этого финучреждения в банк, который обслуживает оборонную промышленность и поддерживает государственные оборонные контракты. Фрадкова-младшего можно было часто заметить в компании Путина во время рабочих встреч, на международных форумах, на которых он прогнозировал долгосрочные стратегические планы Промсвязьбанка по поддержке российской оборонной промышленности.

Петр Фрадков также является гендиректором АО "Российский экспортный центр" – эта компания также подверглась санкциям США как дочернее предприятие "ВЭБа".

Владимир Кириенко

Отец Владимира - Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. Отец куратор внутренней политики Путина. Ранее Сергей Кириенко был премьер-министром РФ и гендиректором ГКАТ "Росатом". Под санкциями США – с марта 2021 года.

Сын Владимир ранее работал вице-президентом в российской государственной компании "Ростелеком", а сейчас является генеральным директором VK Group, материнской компании ведущей российской социальной сети "ВКонтакте", а также "Одноклассников" и Mail.ru.

Какие еще санкции вводят США против России и террористов:

Санкции против суверенного долга России. Это значит, что Россия не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями на рынках. Санкции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, которые будут выпущены после 1 марта 2022 г. Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния России, Минфином РФ.

Санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанк. В списке также — 42 их дочерних компаний — в России, Украине, Беларуси, Гонконге. Срелди них - "Проминвестбанк". Соглашения с ВЭБ должны быть завершены до 24 марта 2022 года.

Санции против "Северного потока-2" – российского газопровода в обход Украины в Европу, на который потратили 11 млрд долларов.

Экономические санкции против "ДНР" и "ЛНР" — запрет на какие-либо финансовые и экономические связи с террористами и расположенными там компаниями.

Джо Байден записал видеообращение, в котором объявил о санкциях против России

Напомним: