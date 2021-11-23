Санкции США против "Северного потока-2" могут быть сняты: в "Нафтогазе" назвали условия

По словам Витренко, Россия должна полностью изменить свою стратегию.
Новые санкции США против "Северного потока-2" могут отменить, если РФ будет играть по правилам и будет соблюдать европейское законодательство.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Мы поддерживаем введение новых санкций США против "Северного потока-2". Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и будет соблюдать европейское законодательство, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать его как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы", — написал он на странице Facebook.
Напомним:
- США одобрили санкции в отношении двух судов и связанной с РФ компании, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".
- Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.
Читайте также:
- Сенаторы США призывают к санкциям против РФ на случай ее вторжения в Украину: детали
- Цели Путина по отношению к Украине: оккупировать еще больше территорий, отрезав от моря, и спасти собственный рейтинг
- Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии заявил, что Украина "готова снизить стоимость транзита газа"