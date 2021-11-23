Санкции США против "Северного потока-2" могут быть сняты: в "Нафтогазе" назвали условия

Санкции США против "Северного потока-2" могут быть сняты: в "Нафтогазе" назвали условия

По словам Витренко, Россия должна полностью изменить свою стратегию.

Новые санкции США против "Северного потока-2" могут отменить, если РФ будет играть по правилам и будет соблюдать европейское законодательство.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Мы поддерживаем введение новых санкций США против "Северного потока-2". Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и будет соблюдать европейское законодательство, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать его как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы", — написал он на странице Facebook.

Напомним:

США одобрили санкции в отношении двух судов и связанной с РФ компании, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

отношении двух судов и связанной с РФ компании, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2". Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.

Как Путин может вынудить ЕС запустить "Северный поток-2"?

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