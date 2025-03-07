Санкции Трампа не испугали Кремль: в российском МИД дали дерзкий ответ

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России не произвели должного впечатления на Кремль. В российском МИД заявили, что новые санкции США не помешают Москве достичь своих целей в Украине.

Заявление спикера российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой цитирует телеканал CNN.

"Мы уже столкнулись с большим количеством санкций, и они не остановили нас от реализации наших целей", – заявила она.

При этом Захарова добавила, что, по ее мнению, в сообщении Дональда Трампа, в котором он выразил свою угрозу ввести новые санкции, "важнее" утверждение о том, что Россия "разбивает" Украину на поле боя.

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"В течение многих месяцев США были сосредоточены на победе Украины. Теперь есть признание того, что украинская позиция на поле боя плохая", – сказала она.

Представитель российского МИД подсластила ухо Трампа упоминанием о "плохом предшественнике", отметив, что "Украина проиграла, потому что они доверяли и полагались на предыдущий Белый дом".

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, неожиданно выступил в прямом эфире с речью, в которой пожаловался, что ему "все труднее" иметь дело с Украиной.

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