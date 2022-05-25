Санкции в действии: норвежская Equinor вышла из всех общих с "Роснефтью" предприятий

Санкции в действии: норвежская Equinor вышла из всех общих с "Роснефтью" предприятий

Из-за санкций норвежская нефтегазовая компания Equinor передала "Роснефти" свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях. Компания также освобождается от всех будущих обязательств.

Выход из всех совместных предприятий был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России.

Об этом сообщили на сайте компании 25 мая.

Компания Equinor также подписала соглашение о выходе из Харьягинского проекта (нефтяного месторождения).

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Обратим внимание, что Equinor решила начать процесс выхода из совместных предприятий в России 27 февраля. С тех пор компания приостановила новые инвестиции в РФ, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из страны и объявила об обесценивании в размере $1,08 млрд на балансе по состоянию на 31 марта.

Equinor работала в России более 30 лет.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принятие соглашения по эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС является вопросом нескольких недель.

Нефтяное эмбарго против России будет сто процентов – Дмитрий Кулеба

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