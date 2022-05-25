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Санкции в действии: норвежская Equinor вышла из всех общих с "Роснефтью" предприятий

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Санкции в действии: норвежская Equinor вышла из всех общих с "Роснефтью" предприятий

Фото: Associated Press

Из-за санкций норвежская нефтегазовая компания Equinor передала "Роснефти" свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях. Компания также освобождается от всех будущих обязательств.

Выход из всех совместных предприятий был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России.

Об этом сообщили на сайте компании 25 мая.

Компания Equinor также подписала соглашение о выходе из Харьягинского проекта (нефтяного месторождения).

Обратим внимание, что Equinor решила начать процесс выхода из совместных предприятий в России 27 февраля. С тех пор компания приостановила новые инвестиции в РФ, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из страны и объявила об обесценивании в размере $1,08 млрд на балансе по состоянию на 31 марта.

Equinor работала в России более 30 лет.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принятие соглашения по эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС является вопросом нескольких недель.

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