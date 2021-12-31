Санкции, ядерная война и контроль переговоров в Женеве: как состоялся разговор Путина и Байдена по версии Кремля

Санкции, ядерная война и контроль переговоров в Женеве: как состоялся разговор Путина и Байдена по версии Кремля

Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

Звонок президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина завершился, он продолжался 50 минут.

Как прошел разговор глав государств по версии Кремля, - информируют российские СМИ.

Мол, президенты хорошо подготовились к разговору, он получился серьезным.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. Об этом по итогам беседы лидеров рассказал помощник главы российскогогосударства Юрий Ушаков.

Байден заметил, что ядерную войну нельзя начинать, как нельзя и выиграть. Ведь США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире.

По информации Кремля, Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать в Украине ударные наступательные вооружения.

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Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности

Также Байден предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений

Добавим, что январские переговоры США и РФ в Женеве пройдут под личным контролем президентов

В конце лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

Ранее в Кремле заявили, что именно российская сторона инициировала переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

Известно, что после этого разговора президент США поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пока точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет.

Отметим, что это уже второй разговор глав США и России в этом месяце. 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по видеосвязи.

О чем пойдет речь в разговоре Байдена с Путиным | Новости мира