Санкции, зерно и привлечение РФ к ответственности за преступления: о чем идет речь в совместной декларации Зеленского и Макрона

Президенты двух стран обнародовали совместную декларацию Украины и Французской Республики.

Это произошло после их встречи в Париже, пишет сайт главы украинского государства.

«Украина и Франция настроены бороться с безнаказанностью и подчеркивают свою жесткую преданность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией России против Украины. Франция принимает участие в текущих международных усилиях по сотрудничеству с Украиной по обеспечению ответственности путем создания соответствующего механизма расследования преступления агрессии», — говорится в декларации.

Широкая международная поддержка является ключевой в этом отношении, поскольку она обеспечивает максимальную международную легитимность, одновременно обеспечивая судебное преследование политического руководства. Поэтому, участвуя в основной группе достижения ответственности за преступление агрессии против Украины, Франция поощряет другие страны присоединяться и наращивать международную поддержку для создания ad hoc трибунала. Французская Республика приветствует соглашение о новом Международном центре по расследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA) в Гааге и надеется на его скорейшее открытие.

«Украина и Франция в очередной раз заявляют о своей поддержке расследований прокурора Международного уголовного суда, которые являются шагом привлечения к ответственности, и приняли в известность ордера на арест суда. Франция предоставила дополнительную поддержку Международному уголовному суду для усиления его возможностей в рамках войны России против Украины.

Украина и Франция согласны с необходимостью усилить коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций, чтобы ослабить способность России продолжать незаконную военную агрессию. Кроме того, они согласны с необходимостью усиления усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций, а также для предотвращения и противодействия обходу санкций в третьих странах и со стороны третьих стран», — читаем в заявлении.

Украина и Франция будут продолжать вместе с другими разрабатывать механизмы компенсации потерь, разрушений и ущерба, нанесенного российской агрессией. Для этого важной вехой является Международный реестр убытков, представленный на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16–17 мая 2023 года. Мы будем и дальше прилагать усилия для изучения соответствующих вариантов финансирования механизма компенсации, включая надежную правовую основу для использования замороженных и обездвиженных российских активов, для поддержки восстановления Украины и с целью возмещения.

«Украина и Франция также остаются настроенными поддерживать страны, страдающие последствиями российской войны, в частности, чтобы уменьшить последствия продовольственного кризиса. В связи с этим Франция отмечает важность последовательных усилий Украины по продолжению Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программе «Зерно из Украины», направленных на усиление глобальной продовольственной безопасности. Украина высоко ценит поддержку Францией гуманитарной программы «Зерно из Украины» и поощряет дальнейшее усиление соответствующей поддержки», — резюмируют главы государств.

Напомним, что в скором времени Франция оснастит несколько украинских батальонов десятками бронированных машин и легких танков.

Позже стало известно, о чем общались Зеленский и Макрон в Париже. В частности, речь шла о "коалиции истребителей", формуле мира и вступлении в НАТО.

В Германии во время выступления Зеленского упала премия Карла Великого

Читайте также: