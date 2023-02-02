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"Санкционный темп немного замедлился": Зеленский призвал ЕС увеличить давление на Россию

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
89
Время на прочтение
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"Санкционный темп немного замедлился": Зеленский призвал ЕС увеличить давление на Россию

Фото: Офис президента Украины

Глава государства подчеркнул, что Москва адаптируется к ограничениям.

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз увеличить санкционное давление на Россию. Глава государства подчеркнул, что Москва адаптируется к ограничениям.

Об этом он сказал совместному брифингу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Зеленский обсудил с фон дер Ляен новые санкции против Российской Федерации. Он также подчеркнул важность исправления ситуации.

"Эта общая европейская задача – уменьшить способность России обходить санкции, и чем быстрее и качественнее эта задача будет выполняться, тем ближе мы будем к поражению агрессии РФ. Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям", — отметил украинский лидер.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в четверг, 2 февраля, прибыли в Киев. Политики подчеркивают свою поддержку Украины.

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Дата публикации
Просмотры
89
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