Санкций недостаточно: Кулеба рассказал, как остановить войну в Украине

Санкций недостаточно: Кулеба рассказал, как остановить войну в Украине

Кулеба призвал мир помогать Украине оружием.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников помочь Украине оружием, поскольку санкций, введенных против России недостаточно.

Об этом глава МИД сказал во время брифинга.

Дмитрий Кулеба призвал Запад немедленно предоставить Украине новую военную помощь и подчеркнул, что санкций против РФ пока недостаточно, чтобы остановить российскую агрессию.

"Санкции причиняют вред России, но их недостаточно, чтобы остановить войну", — сказал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг прибыл с визитом в Брюссель, где принял участие в заседании министров G7.

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