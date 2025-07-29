Санкции без эффекта: почему новое экономическое давление США не изменит поведение России

Санкции против России / © Getty Images

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Вашингтон готовит новый раунд санкций против России, но реальный эффект от этих мер вызывает сомнения. Объем торговли между США и РФ сократился на 90% с 2021 года, а российская экономика уже адаптировалась к внешнему давлению.

Об этом пишет The Conversation.

23 июля Конгресс приостановил инициативу о введении 500% пошлин на российский импорт и торговлю со странами, покупающими российскую нефть, чтобы дать простор для реализации более жестких санкций, о которых ранее заявил президент Дональд Трамп. Он угрожает экономическими мерами, если Путин не согласится на прекращение огня из Украины. Крайний срок был перенесен на более раннюю дату, чем первоначально заявленное 30 августа.

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Несмотря на громкие заявления, эксперты называют такие санкции "ударом по тени". Россия почти потеряла экономические связи с США и переориентировалась на Китай, Иран и Северную Корею. Несмотря на инфляцию, МВФ прогнозирует рост ВВП РФ на 1,5% в 2025 году.

Санкции – без инструментов

США сталкиваются с внутренними проблемами в области реализации санкций. Госдепартамент, один из ключевых органов по этому направлению, потерял почти 3000 специалистов из-за кадровой реформы администрации Трампа.

К тому же, Вашингтон демонстрирует все меньшую готовность к многостороннему сотрудничеству. Трамп не только избегает согласования мирного процесса с ЕС и Украиной, но и отказался присоединиться к последнему санкционному пакету Евросоюза, направленному на снижение ценового предела на российскую нефть.

Политические риски вместо экономического давления

Текущие инициативы США могут оказаться не только неэффективными, но и контрпродуктивными. Находящийся в Конгрессе законопроект предусматривает вторичные санкции — то есть давление не только на Россию, но и на ее торговых партнеров.

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Такие меры могут создать политическое напряжение в ходе переговоров с Индией и Китаем — обеими странами, активно торгующими с Россией. Удар по их интересам грозит дипломатическими осложнениями и возможными контрмерами с их стороны.

Кроме того, любое новое ужесточение санкций способно ударить по мировой экономике, особенно на фоне нестабильности, связанной с торговыми тарифами администрации Трампа.

Сокращение торговли = потеря влияния

Одна из главных причин, почему санкции США больше не действуют на Россию, состоит в самом механизме влияния: санкции работают только тогда, когда существует экономическая зависимость. Но объем торговли между США и Россией в последние годы упал до исторического минимума.

Как напоминал экономист Альберт Хиршман, торговля – это не только канал обмена, но и рычаг принуждения. Однако между 2021 и 2024 годами товарооборот между Россией и США сократился с $38 млрд до менее $4 млрд. Американский экспорт снизился на 73%, импорт — на 51%.

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Тарифы, которые уже ни на что не влияют

Даже если Белый дом реализует идею 100% пошлин, это вряд ли коснется Кремля. В 2024 году Россия экспортировала в США лишь на $3 млрд, то есть новые налоги ударят не по Москве, а по американскому бизнесу. которые уже страдают от стоимости импорта из других стран.

Ситуацию не спасает и состояние экспорта США в Россию — она сократилась почти до нуля. Россия адаптировалась: либо переориентировалась на рынки развивающихся стран, либо обходит ограничения через третьи государства.

Российская "сеть устойчивости"

Эффективность санкций США ограничена также тем, что у России есть широкий пул торговых партнеров, игнорирующих ограничения. Китай, Турция, Индия, Германия, Италия экспортируют товары в Россию, в то время как рынки сбыта для российских товаров сосредоточены в Китае, Индии, Турции, Бразилии и Узбекистане.

Отдельную роль играет Северная Корея, не только оказывающая поддержку на фронте, но и обещающая расширение экономического сотрудничества с Кремлем.

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Китайская экономическая интеграция с Россией в это время только усиливается. В значительной степени ее катализировали именно пошлины, введенные администрацией Трампа. Обе страны давно продвигают идею альтернативного мирового порядка – эта концепция находит поддержку в БРИКС, в который входят Россия, Китай и другие страны с невысоким доходом.

Политические риски для США

Введение новых пошлин или санкций против России и особенно ее торговых партнеров, вероятно, не даст никакого эффекта на войну. Но эти действия могут вызвать обратный эффект — потерю политического контроля над ситуацией, рост цен, негативную реакцию со стороны союзников или партнеров Вашингтона.

Вывод аналитиков прост: сегодняшнее санкционное давление США не имеет того ресурса, который мог бы изменить позицию Кремля. Ни у Конгресса, ни у Белого дома нет инструментов, способных кардинально изменить ход войны в Украине или приблизить желаемую администрацией Трампа мирное соглашение.