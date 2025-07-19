Санкции ЕС против китайских банков из-за сотрудничества с РФ: Пекин отреагировал

Китай / © Associated Press

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Китай выступает против односторонних санкций в отношении китайских граждан и юридических лиц на фоне нового 18-го санкционного пакета Европейского Союза.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Китайский дипломат отметил, дескать, санкции "не имеют юридической основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН".

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"Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны нарушаться или испытывать влияние. Мы призываем ЕС прекратить вредить законным интересам китайских компаний при отсутствии каких-либо доказательств в поддержку своих утверждений", – добавил он.

Китай, говорит Линь Цзянь, готов принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний.

Как сообщалось, ранее в Китае заявили, мол, ужесточение санкций США против Российской Федерации не способствует урегулированию войны в Украине. Пекин настаивает, что "диалог и переговоры единственным путь к урегулированию "украинского кризиса" - так Китай уже более трех лет называет войну РФ в Украине. Мол, КНР занимает "четкую и однозначную позицию в украинском вопросе".

Напомним, 18 июля был утвержден 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, после того как Словакия сняла свое вето.

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В частности, он предусматривает запрет на любые транзакции по нефтепроводам "Северный поток" и "Северный поток-2"; санкции против 22 российских и иностранных компаний, напрямую поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, запрет транзакций финансовых операторов в третьих странах, помогающих Москве обходить санкции и т.д.