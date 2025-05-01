Санкции против Арестовича: Зеленский рассказал о деталях новых ограничений СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности введенных в четверг, 1 мая, трех пакетов санкций СНБО, направленных против юридических и физических лиц. Среди лиц, на которые наложены ограничения, фигурирует бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом идет речь в сообщении украинского президента в официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, в первый пакет санкций вошли 36 компаний и 5 физических лиц, обслуживающих российское военное производство.

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«В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в сфере энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров. В общем, синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну», — пояснил президент.

Во второй пакет санкций вошли 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупантов в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Они занимаются поставками для оккупационной армии.

«Третий санкционный пакет — это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне», — добавил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что идет работа над тем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц.

Напомним, среди лиц, в отношении которых применены санкции за поддержку российской агрессии — Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома». Кроме Лихачева, под санкции оказался Алексей Азаров, сын бывшего премьер-министра Украины.