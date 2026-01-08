ТСН в социальных сетях

Политика
406
1 мин

Санкции против РФ и восстановление областей после вражеской атаки: главные новости ночи 8 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Санкции

Санкции

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 января 2026 года:

  • В Запорожье постепенно восстанавливают водоснабжение: почти все районы уже с водой Читать далее –>

  • В Керчи и Ялте сообщают о работе ПВО и полете дронов: кафиры пытаются прикрыть незаконную переправу Читать далее –>

  • Линдси Грэм: Трамп поддержал двухпартийный законопроект о жестких санкциях против России Читать далее –>

  • В Днепре больницы перевели на генераторы, каникулы продлили: город одолевает последствия атаки РФ Читать далее –>

  • На Днепропетровщине продлили зимние каникулы из-за масштабных отключений света Читать далее –>

406
