- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 406
- Время на прочтение
- 1 мин
Санкции против РФ и восстановление областей после вражеской атаки: главные новости ночи 8 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 января 2026 года:
В Запорожье постепенно восстанавливают водоснабжение: почти все районы уже с водой Читать далее –>
В Керчи и Ялте сообщают о работе ПВО и полете дронов: кафиры пытаются прикрыть незаконную переправу Читать далее –>
Линдси Грэм: Трамп поддержал двухпартийный законопроект о жестких санкциях против России Читать далее –>
В Днепре больницы перевели на генераторы, каникулы продлили: город одолевает последствия атаки РФ Читать далее –>
На Днепропетровщине продлили зимние каникулы из-за масштабных отключений света Читать далее –>