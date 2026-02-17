Согласование санкций против России выходят на финишную прямую, но есть "но" - Politico

Санкции против России / © Getty Images

Реклама

Европейский Союз выходит на финишную прямую с подготовкой 20-го пакета санкций против России, однако окончательное согласование документа может затянуться из-за позиции отдельных стран, в частности Венгрии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, финальное решение должно быть принято после двух встреч послов стран ЕС в формате Coreper II. Представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас настаивает, чтобы пакет санкций был утвержден к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину — 24 февраля. Из-за сжатых сроков дипломаты могут собраться еще раз в ближайшие дни.

Реклама

Каллас также координирует действия с Великобританией, чтобы усилить эффект ограничений. Речь идет прежде всего о синхронных санкциях против российского "теневого флота" и запрете на оказание морских услуг танкерам, перевозящим нефть и газ из РФ.

Отдельное внимание ЕС уделяет перекрытию лазейок, позволяющих России обходить санкции через третьи страны. По данным Politico, спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан работает с партнерами за пределами ЕС и в ближайшее время должен посетить Кыргызстан.

В то же время, продвижение пакета тормозит позиция Венгрии. По словам дипломатов, Будапешт настаивает на исключении из списка санкций отдельных чиновников из российских спортивных организаций, что может затянуть принятие решения.

Что известно о новом пакете санкций против России

В рамках 20 пакета санкций ЕС планирует усилить давление на энергетический, финансовый и торговый секторы РФ. Впервые ограничения могут быть распространены на порты третьих стран, обслуживающих экспорт российской нефти. В санкционный список предлагают включить порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии.

Реклама

Кроме того, санкционный список планируют расширить еще на 42 судна, большинство из которых входят в "теневой флот" России и используются для обхода ограничений на экспорт энергоносителей.

Кто еще тормозит принятие санкций

Кроме Венгрии, по данным дипломатов, оговорки выражают Греция и Мальта. Эти страны опасаются, что замена ценовых ограничений на российскую нефть полным запретом морских услуг на ее транспортировку может ударить по европейской судоходной отрасли и повлиять на цены на энергоносители.

Также Афины и Валлетта просят дополнительных разъяснений по поводу санкций против иностранных портов и усиления контроля за продажей судов, чтобы уменьшить пополнение российского "теневого флота".

Санкционное давление на Россию: что говорят в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно обсудил с Каей Каллас ужесточение санкционного давления на Россию. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего принятия 20-го пакета санкций ЕС, расширения ограничений против теневого флота и усиления международной координации с партнерами Украины.

Реклама

Киев настаивает: новые санкции должны не только расширить список ограничений, но и перекрыть механизмы обхода действующих запретов, через которые Россия продолжает финансировать войну против Украины.

Напомним, Украина начала масштабную атаку на теневой флот Кремля, введя ограничения против почти сотни морских судов. Киев идентифицировал танкеры, помогающие Москве финансировать войну через ряд портов.