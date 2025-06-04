Санкции США против России готовы к утверждению: детали от Келлога

Кремль. / © Associated Press

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Санкции Соединенных Штатов Америки против агрессора Российской Федерации уже подготовлены. Американский Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог в интервью Fox News.

По его словам, проект санкций США против России уже готов.

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"В минувшие выходные я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). Думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", - сказал Кэлл.

Келлог назвал эти санкции "достаточно обременительными". В частности, таможенная ставка 500% на импорт в США.

"В Конгрессе и Белом доме единого мнения по этому вопросу. Россия - нефтяное государство. Большую часть доходов она получает от нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", - добавил спецпредставитель Трампа.

Напомним, ранее в США назвали сроки введения жесточайших санкций против Кремля . Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения ограничений до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде.

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Заметим, сам президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против России , подготовленный в Сенате Конгресса. Отметим, ранее он отмечал, что воздерживается от введения ограничений, чтобы «не испортить заключение соглашения».

Дата публикации 22:16, 30.05.25 Количество просмотров 34 США надоело ждать и уже готовят санкции против России